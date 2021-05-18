В Тюменской области для родственников эвакуированных из-за пожаров заработали горячие линии. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области заработали горячие линии для родственников тех, кого эвакуировали накануне, 17 мая, из подведомственных учреждений департамента соцразвития региона из-за бушующих неподалеку лесных пожаров. Это персонал и клиенты центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма», Винзилинского психоневрологического дома-интерната и санаторного центра «Витязь».

– Телефоны горячей линии: (3452) 50-29-12, (3452) 50-29-56, (3452) 50-29-62. Звонки от родственников принимаются с 9.00 до 18.00, – сообщили в оперативном штабе региона.

В региональном департаменте социального развития уточнили, что в центре «Витязь» на момент эвакуации находился только персонал. Большую же часть клиентов центра «Пышма» отправили домой.