Тюменку, перерезавшую горло щенку, заставят работать. Фото: группа помощи животным "Четыре лапы".

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Трагический инцидент произошел днем 7 марта 2021 года. В этот день осужденная была пьяна и поругалась со своим сожителем, решив выместить свою злость на щенке.

– Находясь в подъезде дома 60 на улице Харьковской, злоумышленница ударила собаку ножом в шею. Очевидцы связались с волонтерами. Щенка доставили в клинику, но спасти его не удалось, – напомнили обстоятельство дела в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве отметили, что подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.