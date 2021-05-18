Из ишимских школ эвакуировали тысячи учеников из-за сообщений о бомбах. Фото: Ольга Крыльцова

Настоящий переполох случился накануне, 17 мая, в школах Ишима. Дело в том, что какой-то шутник на электронную почту 11 школ и двух учреждений дополнительного образования прислал письма с сообщением о заложенных взрывных устройствах. В итоге было эвакуировано 6 037 детей, 409 учителей и 183 сотрудника.

– В школы Ишима поступил сигнал о минировании учебных заведений. Оперативно были эвакуированы учащиеся и сотрудники школ. Произведена проверка, взрывных и опасных устройств не обнаружено, – сообщили в региональном департаменте образования.

Полицейские подтверждают информацию, что все образовательные учреждения города, в которых, согласно анонимным сообщениям, были заложены взрывные устройства, обследовали кинологи со служебными собаками, обученными поиску взрывчатых веществ. Опасных предметов не обнаружено.