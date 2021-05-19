Погода на 19 мая в Тюмени: ясный день, пасмурный вечер

В Тюмени ожидается ясный день, но пасмурный вечер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 мая, в Тюмени на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 13 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 14 – 18 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса – огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.