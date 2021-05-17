Молодая Тюменка ударила приятеля ножом во время ссоры Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская полиция задержала 20-летнюю девушку, которая ударила своего знакомого ножом.

Все началось с того, что в пятый отдел полиции поступил звонок из медучреждения, в котором сообщением о 25-летнем молодом человеке с раной в области поясницы. Парень находился в одной из квартир на ул. Софьи Ковалевской.

Сотрудники тут же выехали на указанный адрес, где арестовали подозреваемую, а также помогли медикам транспортировать потерпевшего в машину скорой помощи.

- По словам девушки, между ней и потерпевшим, который является знакомым ее сожителя, вспыхнула ссора, переросшая во взаимные оскорбления. В пылу конфликта она схватила нож и нанесла удар, – рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас тюменка обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до восьми лет тюрьмы.