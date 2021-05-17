В районе Московского тракта в Тюмени перекроют дорогу. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В районе дома № 18 по улице Московский Тракт в Тюмени прекратится движение транспортных средств с 26 мая по 9 июня. Здесь специалисты будут делать врезку в сеть ливневой канализации.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Ленинградской, Зои Космодемьянской и Мира.