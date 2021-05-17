В Тюмени сегодня стартовали опрессовки. Фото - УСТЭК.

В Тюмени сегодня, 17 мая, стартовали опрессовки. Проверка тепловых сетей на прочность и плотность осуществляется методом повышения давления. Это единственный способ диагностики, который позволяет оценить готовность всех тепловых сетей города к зиме.

Отметим, что весь город разделен на семь районов, в пределах каждого расположено от 100 до 200 километров теплотрасс. На первом этапе работ специалисты охватят район от ТЭЦ-2 вдоль улицы Федюнинского до Московского тракта. Он, кстати, продлится две недели, как и второй. Следующие пять этапов рассчитаны на 12 дней.

– Отключить участки теплотрасс от действующей сети необходимо, чтобы теплоноситель остыл. К моменту повышения давления, которое происходит на подкачивающей насосной станции, температура теплоносителя не должна превышать 40 градусов, – пояснил технический директор УСТЭК Павел Божуков.

За отведенное время на каждый из этапов бригады должны успеть не только испытать на прочность тепловые сети, но и устранить все выявленные дефекты.