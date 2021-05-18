В Абатском пьяный молодой человек угнал у пенсионера машину и улетел в кювет. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники ГИБДД села Абатское, находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц села Камышинка, обнаружили в кювете брошенный автомобиль. В ходе работы сотрудники полиции установили владельца машины, им оказался 65-летний пенсионер.

Мужчина пояснил, что накануне распивал спиртные напитки со своим приятелем, ранее судимым 21-летним жителем села. Молодой человек, воспользовавшись удобным случаем, пока потерпевший спал, совершил угон автомобиля.

– Он не справился с управлением и съехал в кювет. Злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.