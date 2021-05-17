В Тюменской области из-за пожаров возбуждено шесть уголовных дел. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области из-за пожаров возбуждено шесть уголовных дел. Виновником возгораний стал 51 человек.

Стало известно, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 15 природных пожаров на площади более 750 гектаров. В настоящее время действуют 23 природных пожара на общей площади более 18 тысяч га. Авиация мониторит лесопожарную обстановку. Общая группировка сил составляет более полутора сотен человек и 300 единиц техники.

– В ходе контроля за соблюдением противопожарного режима возбуждено 464 административных дела и шесть уголовных. По результатам проверок сообщений о пожарах выявлен 51 виновник. Все привлечены к административной ответственности, – сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он отметил, что с учетом неблагоприятных погодных условий и отсутствием осадков на всю неделю запланированы рейды силами сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России.