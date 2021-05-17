Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 мая 2021 года превысило 36 тысяч человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 52 и составило 36 006 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 56 человек выздоровели (за весь период - 34370), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 370 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 328 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 16,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 949 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 211 летальных исходов, выздоровели 4 563 254 человека.