В Тюмени пьяный гонщик хотел избежать ареста из-за ухода за бабушкой-инвалидом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд признала Элхана Э. виновным в нетрезвом вождении и назначил ему 12 суток ареста. Мужчина в пьяном виде гонял на «Ладе-Приоре» по улице 50 лет Октября около трех часов ночи 2 мая.

– Инспектор попытался остановить ночного ездока для проверки документов, но тот нажал на газ и попытался скрыться. Полицейские организовали погоню, но беглец свернул в жилой массив, бросил машину во дворах и пустился наутек. Однако полицейские догнали его и при задержании применили физическую силу, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

В судебном заседании нарушитель признал вину и не стал отрицать, что выпил. Он просил не арестовывать его, потому что помогает родственникам ухаживать за бабушкой-инвалидом. Однако это обстоятельство его не спасло, так как официальным опекуном молодой человек не является.