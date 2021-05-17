В Тюмени осужденные продлили себе сроки, избив дневальных из-за кипятильника. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени суд наказал четырех осужденных за избиение двух дневальных, которое произошло 20 июля 2019 года в спальном помещении отряда ИК № 2.

В этот день утром начальник отдела безопасности устроил внеплановый обыск и нашел мобильный телефон и кустарный кипятильник. Осужденные обвинили дневальных в сдаче тайников, завели их в отдельное помещение и избили. Лидер «зека» Константин Б. заявил, что «проштрафившиеся» больше не будут спать в отрядном помещении, и выбросил с балкона во двор их матрасы.

– Почти все помещения ИК оборудованы камерами наружного наблюдения, и процесс избавления от спальных принадлежностей попал на видео. После приговора Константин Б., Павел Б. и Евгений С. обжаловали его, заявив, что избили дневальных из-за неприязни, и просили переквалифицировать статью на «Хулиганство», чтобы отделаться штрафом, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Таким образом, с учетом присоединения к уже имевшемуся сроку суд назначил 29-летнему Константину Б. 4 года 8 месяцев (со штрафом 30 тысяч рублей), 25-летнему Павлу Б. – 5 лет 10 месяцев, 23-летнему Максим П. – 5 лет 5 месяцев, а 34-летнему Евгению С. – 5 лет 7 месяцев (со штрафом в 300 тысяч рублей) лишения свободы.