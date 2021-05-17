В Тюменской области пьяные мать с сыном обокрали соседку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение от жительницы города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа о том, что из её дома, расположенного в селе Дубровное Вагайского района, неизвестные похитили бензопилу и электрокосилку. Общая сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

Сама потерпевшая проживает в соседнем регионе, а за её домом в селе присматривает соседка. Она и обнаружила, что навесной замок входной двери поврежден и из сеней пропали электроинструменты. Сотрудники угро установили, что к краже причастны мать с сыном, проживающие напротив. Женщина 1966 года рождения и 24-летний молодой человек задержаны и доставлены в отдел полиции.

– Родственники распивали алкоголь и решили обокрасть соседку, зная, что она в доме не проживает. Сорвав навесной замок, злоумышленники похитили бензопилу и электрокосилку, после чего сдали похищенное в комиссионный магазин. Вырученные четыре тысячи рублей подозреваемые потратили на алкоголь и еду, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.