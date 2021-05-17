В Тюмени малышка вылила на себя емкость с горячей водой. Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

В Тюмени годовалая малышка вылила на себя емкость с горячей водой и получила термические ожоги груди и живота. Диспетчер скорой медицинской помощи, куда позвонил перепуганный отец, подсказала ему, что делать. Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая.

– Намочите в прохладной воде ткань и приложите как компресс к обожжённым участкам кожи, – подсказала медик.

Бригада подъехала через десять минут. У ребенка диагностировали ожоги 1-2 степени грудной клетки и живота. Общая площадь ожоговых ран составила 12%. После обезболивания и наложения противоожоговых повязок маленькую пациентку эвакуировали в областную клиническую больницу № 1.

– Если ребенок обжёгся, нужно сразу поместить обожженное место под струю прохладной воды или в емкость с водой. При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс: намочите ткань в прохладной воде и закройте полностью обожжённый участок, с захватом здоровых тканей не менее 5 сантиметров. По мере нагревания ткань не снимайте; чтобы заново смочить, лейте воду прямо сверху, – советуют медики.