В Тюмени за год построили новый детский сад. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени у Московского тракта за год построили новый корпус детского сада № 50. Сегодня, 17 мая, дошкольное учреждение посетили главы региона и города. Александр Моор проконтролировал готовность к приему детей.

В оперативном штабе региона сообщили, что детсад примет 516 воспитанников, в том числе 120 детей младше трех лет. В учреждении расположатся 14 групп полного дня, оснащенные трансформируемой мебелью, игровым и интерактивным оборудованием.

Кроме того, в здании, о строительстве которого просили жители ЖК «Плеханово», «Первый Плехановский» и «Москва», есть физкультурный и музыкальный залы, кабинеты коррекции речи, психолого-педагогической помощи, творчества, цифровая лаборатория, медицинский и пищеблок, прачечная и прочее.

– Наибольший спрос на места в детсадах – в Тюмени. В 2021 году здесь откроется четыре детсада и небольшой детсад – в Голышмановском городском округе. Программа строительства дошкольных учреждений продолжается. С учетом текущего исполнения бюджета мы приняли решение о строительстве еще трех детсадов, – сообщил Александр Моор.