На XII Юридической неделе в Тюмени обсудят тему закупок для государственных и муниципальных нужд. Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

Участие в государственных и муниципальных закупках остается привлекательным для бизнеса в условиях финансового кризиса. Именно поэтому в рамках XII Юридической недели в Тюмени будет рассмотрена сессия «Закупки для государственных и муниципальных нужд: тренды правового регулирования и практики».

Модераторы сессии, опытные практикующие юристы Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель совета Западно-Сибирской Правовой Палаты (ЗСПП), и Татьяна Паламарчук, директор ООО «ЮФ «Паламарчук и партнеры», заместитель председателя совета ЗСПП, отмечают, что деятельность в данной сфере сопровождается серьезными юридическими рисками в связи с повышенными требованиями, жесткой ответственностью и особыми последствиями в случае попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

Как отметила Татьяна Паламарчук: «В современных условиях почти каждая третья коммерческая организация участвует в закупках, и самое неприятное, когда за неверно принятое решение, действие, а иногда и бездействие, компанию могут включить в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Для того чтобы избежать рисков попадания в РНП, необходимо хорошо знать закон, судебную практику, практику принятия решений УФАС по регионам».

Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

Продолжил данную мысль Степан Матаев отметив: «На сегодняшний день тема очень актуальна. Часто поставщикам приходится работать в самых жестких условиях, они наименее защищены. Но если поставщик соблюдает требования закона, проявляет добросовестность и совершает активные действия, то его защиту можно обеспечить. Необходимо общими усилиями формировать среду взаимодействия на равных. Заказчики тоже допускают ошибки, нарушают права поставщиков. Если не замалчивать нарушения, обращаться в контролирующие органы, то проблемы разрешаются, а бизнес-среда становится более честной, прозрачной, законной».

Спикеры из разных городов России оценят ключевые тенденции в регулировании отрасли, расскажут о самых значимых рисках, поделятся кейсами и дадут практические рекомендации.

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