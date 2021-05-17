В Тюмени родителям расскажут, как сделать лето ребенка безопасным. Фото: Вадим Бегун

С начала года лечение по поводу кишечных инфекций в областной инфекционной больнице получили 624 пациента, из них 522 – дети.

Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями приходится на лето. Причин такой сезонности несколько: в тёплое время года мы чаще пьем некипяченую воду из-под крана и из родников; больше употребляем свежих овощей, ягод и фруктов, которые не всегда тщательно вымыты и обеззаражены; чаще выезжаем на пикники, где жара не способствует сохранению свежести продуктов. На природе достаточно одним и тем же ножом порезать сырое мясо и овощи, чтобы желудочно-кишечный тракт «возмутился».

– Лето – пора любимых фруктов и свежих овощей с грядки. К сожалению, порой мы не успеваем уследить за ребенком, как он уже что-то сорвал с куста или грядки и съел, не помыв. Для того чтобы обсудить, как предотвратить кишечную инфекцию и что делать, если все же ребенок заболел, мы пригласили к нам на конференцию заведующую отделением областной инфекционной клинической больницы Полушкину Галину Евгеньевну, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».

Онлайн-конференция «Кишечные инфекции: шашлык, грязные руки и немытые овощи –как сделать лето ребенка безопасным?» состоится 21 мая 2021 года.

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 21 мая 2021 года.