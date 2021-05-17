В Тюменской области за минувшую неделю произошло 250 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 250 пожаров. Один человек спасен.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 43 раза: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших, смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. Тридцать два раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса. Если вы все-таки оказались в лесу, помните, что в пожароопасный период в лесу категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, а также стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кроме того, нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал и выжигать траву, а также стерню на полях.