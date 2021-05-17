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Общество17 мая 2021 9:23

В Тюмени маршрут № 144 временно изменит схему движения из-за ремонта дорог

Движение автобусов будет осуществляться до улицы Луговой
Сергей Швецов
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В Тюмени маршрут №144 временно изменит схему движения из-за ремонта дорог.

В Тюмени маршрут №144 временно изменит схему движения из-за ремонта дорог.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршрут № 144, который следует от завода медоборудования до садового общества «Яровское», временно изменит схему движения. Движение автобусов будет осуществляться до улицы Луговой.

– Это связано с проведением дорожных работ в районе садовых обществ «Русь», «Агросад», «Яровское». Ограничение продлится до окончания работ, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области