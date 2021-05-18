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Общество18 мая 2021 6:00

Погода на 18 мая в Тюмени: резкое похолодание, мелкий дождь

Тучи закроют солнце на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени ожидается резкое похолодание и мелкий дождь.

В Тюмени ожидается резкое похолодание и мелкий дождь.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 мая, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 – 19 градусов, днем – плюс 20 – 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 16 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался «Ирина Рассадница», поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

Погода в Тюмени и Тюменской области