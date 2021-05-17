В Тюменской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 500 гектаров. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 501,5 гектара, их стало больше на десять. К тому же добавились и четыре ландшафтных пожара на общей площади 243 гектара.

– Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованные, – 20. Количество действующих ландшафтных пожаров на текущий момент – 3. За сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на общей площади 9588,7 га, один ландшафтный пожар на общей площади 145 га, – сообщили в оперативном штабе региона.

В ведомстве напомнили, что с 11 мая в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов.

Там также напомнили, что общая площадь пожаров, как и «пройденная огнем», не означает гибель деревьев.