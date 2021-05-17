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Общество17 мая 2021 8:17

Тюменские чиновники выделили квартиру для инвалида на 12-м этаже

Прокуратура обратила внимание администрации на проблемы со здоровьем человека
Сергей Швецов
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Тюменские чиновники выделили квартиру для инвалида на 12 этаже.

Тюменские чиновники выделили квартиру для инвалида на 12 этаже.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура провела проверку по публикации одного из СМИ. Семье, которая ранее проживала в аварийном доме № 297а по улице Береговой, дали квартиру на 12-м этаже. Всё бы ничего, но один из членов семьи является неходячим инвалидом, поэтому от переезда пришлось отказаться.

Департамент имущественных отношений обратился в суд с иском, чтобы на основании судебного решения все же переселить несговорчивых горожан. Но Центральный районный суд законно отказал ведомству в удовлетворении иска, так как жилье предоставлено без учета состояния здоровья инвалида.

– Судебное решение было обжаловано департаментом в апелляционном порядке. В ходе прокурорской проверки департамент подал заявление в суд об отказе от апелляционной жалобы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге прокуратура внесла в адрес заместителя главы города представление об устранении нарушений закона.