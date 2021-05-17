Погода на 17 мая в Тюмени: все еще без осадков

В Тюмени все еще без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 мая, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Тюмени покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 19 – 21 градус, днем – плюс 31 – 32. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 27 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.