При наличии панических атак необходимо обратиться к специалисту

Паническая атака – это внезапная и сильная тревога, которая не связана с окружающей ситуацией Фото: pixabay.com

Порой тревога приобретает значительные масштабы и ведет к паническим атакам. Устранить их самостоятельно крайне сложно, а потому при обнаружении подобных чувств тюменцам рекомендуют обращаться к специалистам. Подробнее о проблеме рассказала «Вслух.ру» заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Тюменского ГМУ Татьяна Раева.

– Тревога – нормальная эмоциональная реакция. Тревожность как черта вообще человеку помогает в жизни справляться с опасностями и мобилизовываться в нужный момент. Но если говорить о панической атаке, это чрезмерная тревога, которая не помогает, а, наоборот, мешает, – объяснила специалист.

По словам Татьяны Раевой, вовремя начатая терапия позволит паническим атакам не привести к генерализованному тревожному расстройству и другим нарушениям, требующим более длительной терапии.

Паническая атака – это внезапная и сильная тревога, которая не связана с окружающей ситуацией. Приступ проявляется разными симптомами: у кого-то может возникнуть учащенное сердцебиение, у кого-то – нарушения дыхания. К этому добавляется страх смерти, хотя атака может протекать и без этой эмоциональной составляющей.