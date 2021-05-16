С завтрашнего дня в Тюмени начнут отключать горячую воду

Фото: АО "УСТЭК"

В Тюмени в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей 17 мая начнут по районам отключать горячую воду. Уже завтра УСТЭК приступит к работе и реконструкции на первых 27 объектах. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

– В связи с высокой сложностью и большой протяженностью данных участков теплотрасс период ограничения горячего водоснабжения для жителей близлежащих домов составит от 1,5 до 2 месяцев, – сообщают в организации.

Первыми от горячего водоснабжения отключат следующие районы: микрорайоны до Войновки, включая улицу Пермякова и район Ново-Патрушево, «Тюменская слобода», улицы Федюнинского, Широтная и Червишевский Тракт.

Точные даты ограничения ГВС можно узнать на сайте УСТЭК в разделе «Летний график отключения ГВС – 2021».