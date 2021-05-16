Иностранные граждане стали посещать Тюмень намного реже

Приток иностранных граждан в Тюменскую область в 2020 году сократился более чем в 6 раз Фото: Мария Толстихина

Приток иностранных граждан в Тюменскую область в 2020 году сократился более чем в 6 раз, об этом стало известно 13 мая на заседании круглого стола «Использование потенциала национально-культурных автономий, национальных общественных объединений в реализации стратегии государственной национальной политики».

- В 2020 году к нам прибыло 93 тыс. человек, в 2019 году – 197 тыс. – пояснил он. – На миграционный учет встало в два раза меньше иностранных граждан, чем за 2019 год. В течение 4 месяцев 2021 года на миграционный учет поставлено чуть более 30 тыс. иностранцев, - рассказал «Тюменской линии» начальник отдела Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов.

Иностранным гражданам, находящимся на территории Тюменской области, и не имеющих законных оснований для дальнейшего пребывания здесь, рекомендуют обратиться в подразделения по вопросам миграции, для урегулирования своего правового статуса, встать на миграционный учет с последующим оформлением разрешительных документов.