57 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки Фото: Мария Толстихина

На территории Тюменского региона за минувшие сутки, 15 мая, выявлено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в области заболело 35 954. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным штаба, 62 человека выздоровели, 5 пациентов находятся на ИВЛ, 6308 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 человека остаются на перевахтовке.

За весь период пандемии в России выявили 4 940 245 случаев коронавируса. Выздоровели 4 556 073 пациента, 115 871 человек скончался.