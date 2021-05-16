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Здоровье16 мая 2021 12:31

57 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

5 пациентов находятся на ИВЛ
Мария Толстихина
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57 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

57 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: Мария Толстихина

На территории Тюменского региона за минувшие сутки, 15 мая, выявлено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в области заболело 35 954. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным штаба, 62 человека выздоровели, 5 пациентов находятся на ИВЛ, 6308 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 человека остаются на перевахтовке.

За весь период пандемии в России выявили 4 940 245 случаев коронавируса. Выздоровели 4 556 073 пациента, 115 871 человек скончался.

Коронавирус Covid-19