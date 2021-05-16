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Происшествия16 мая 2021 12:03

В Тюменском регионе удалось потушить страшный пожар

Огонь успел распространиться на 44 тысячи гектаров земли
Мария Толстихина
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Огонь успел распространиться на 44 тысячи гектаров земли

Огонь успел распространиться на 44 тысячи гектаров земли

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области устранили масштабный лесной пожар в Юргинском районе, который 16 мая до ночи продолжал свое нашествие. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Александр Моор.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тысячи гектар в Юргинском районе. В целом обстановка остается напряженной. Напоминаю, что у нас в области действует запрет на посещение лесов», – написал губернатор в своем Instagram-аккаунте и попросил жителей быть осторожнее.

Напомним, что в регионе с 11 мая введен режим ЧС. Жителям запрещено посещать леса. Исключения – пожарные службы. Гражданам советуют не разводить костры и следить за наличием возгораний в округе.

Подробности пожарной обстановки в Юргинском районе «Комсомольской правде» удалось выяснить во время поездки на место. Там специалисты пожарных служб и власти района рассказали о возможных причинах пожара и о том, какие средства приходится использовать при его тушении.

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