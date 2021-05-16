В Тюмени бывший безработный стал генеральным директором Фото: Архив "КП"

Три года назад Егор Насонов был безработным и состоял на учете в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Сегодня он - генеральный директор собственной компании, а также верный помощник тех, кто находится в поиске работы.

Долгое время Егор не мог найти работу. Но однажды на одной из консультаций он узнал о государственной поддержке при открытии своего дела, которую оказывают в службе занятости безработным. Это решение помогло тюменцу стать в дальнейшем директором по развитию бизнеса.

«Я сразу зашел в отдел изучения рынка труда, рассказал о своих навыках, о трудовом пути, о своей мечте, наконец. Специалисты помогли определиться с направлением деятельности, разработать бизнес-план и модель моего будущего дела. И уже в августе 2018 года я открыл свою компанию», - рассказывает бизнесмен.

Сегодня его предприятие входит в десятку лучших компаний города Тюмени по качеству оказания сервисных услуг в сфере оформления дорожно-транспортных происшествий. Компания регулярно создает временные рабочие места для безработных граждан.

- Мы принимаем тех, у кого так же, как у меня, в свое время, есть трудности в поиске работы. Пусть временно, но зато люди получают оплачиваемый опыт работы, - заключил Егор Насонов.