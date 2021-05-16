Тюменские лучники отправятся в Татарстан

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С 18 по 22 мая в Казани состоится самый долгожданный студенческий фестиваль #АССКФЕСТ, на который соберутся две тысячи участников со всей России. От Тюмени направится ребята-лучники. Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

Студенты не только примут участие в спортивных дисциплинах, но и устроят лучные бои. Лучные бои объединяют в себе плюсы и преимущества пейнтбола, а также атмосферу лучного спорта. В них могут играть желающие любого возраста, обучиться игре может каждый за короткий промежуток времени.

- Мероприятие организовано как площадка новых знакомств, идей, знаний и, разумеется, спортивных достижений, - заключил директор «Федерации лучного боя» Герман Приб.