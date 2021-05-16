Тюменские студенты выскажутся о дистанционном образовании

Новые водоводы построят в селах Ивановка и Тугалово Уватского района

В условиях пандемии студентам пришлось перейти на дистант. Что об это думают тюменские ребята узнает Студсовет Тюменской области, который намерен провести соответствующее анкетирование. Далее пройдут фокус-группы со студентами, а также офлайн-опросы. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Опрос пройдет в рамках масштабного исследования студенческой среды региона, которая изучается по шести трекам: образование, внеучебная деятельность, карьера, жилье, финансы, семья. Первым направлением как раз и стало образование

«Мы постарались сделать анкету не сложной, но максимально информативной. Нам интересно узнать, нравится ли студентам учиться в их вузах и ссузах, а также почему ребята из других регионов выбирают Тюменскую область для учебы. Результаты исследования станут основой для новых проектов Студсовета, а ознакомиться с ними сможет любой желающий», заключила председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.