В Тюмени пройдет неделя дорожной безопасности Фото: Архив "КП"

Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная ООН, пройдет в Тюмени с 17 по 23 мая. Она направлена на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов, как участников дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Старт мероприятию даст главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, вместе с депутатами Тюменской областной Думы, сотрудниками ГИБДД, руководителями общественных сообществ.

Студенты-иностранцы из разных государств, волонтеры, инвалиды-колясочники, автоспортсмены-дрифтеры, байкеры и велосипедисты призовут тюменцев к снижению скорости, выстроившись вдоль дороги со специальными табличками и эмблемой Глобальной недели в виде сердца.