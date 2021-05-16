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Общество16 мая 2021 6:06

В Тюмени пройдет неделя дорожной безопасности

Дорожная акция продлится с 17 по 23 мая
Мария Толстихина
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В Тюмени пройдет неделя дорожной безопасности

В Тюмени пройдет неделя дорожной безопасности

Фото: Архив "КП"

Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная ООН, пройдет в Тюмени с 17 по 23 мая. Она направлена на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов, как участников дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Старт мероприятию даст главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, вместе с депутатами Тюменской областной Думы, сотрудниками ГИБДД, руководителями общественных сообществ.

Студенты-иностранцы из разных государств, волонтеры, инвалиды-колясочники, автоспортсмены-дрифтеры, байкеры и велосипедисты призовут тюменцев к снижению скорости, выстроившись вдоль дороги со специальными табличками и эмблемой Глобальной недели в виде сердца.