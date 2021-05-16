Погода в Тюмени на 16 мая: лучше запастись водой и мороженым

Тюменцев ждет аномальная жара Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 16 мая, в Тюмени вновь будет процветать жара: днем температура воздуха достигнет +30…+35 градусов, а ночью +13…+18. В Уватском районе +23…+28. Также наступит переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с.

- На юге Тюменской области и в Тюмени в период с 14 по 18 мая 2021 года местами ожидается - аномально жаркая погода, средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов, -отмечают в региональном МЧС.

Также отметим, что С 16 по 19 мая 2021 года на юге тюменской области в большинстве районов сохранится «чрезвычайная пожарная опасность» - 5 класс горимости в лесах. Будь аккуратны, не разводите огонь, старайтесь соблюдать правила пожарной безпасности.