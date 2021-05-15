Тюменские спасатели и инспекторы ГИМС провели учения на Туре Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские спасатели и инспекторы ГИМС провели учения на Туре: достали из воды тонущего человека и задержали халатного нарушителя.

Согласно легенде, спасатели вытащили из воды мужчину, у которого перевернулась резиновая лодка. Произошло это из-за того, что рядом с ним на быстрой скорости прошло маломерное судно, вызвавшее сильную волну.

Получив сигнал «о бедствии», спасатели ТОСЭР немедленно отправились на помощь. Рыбак был спасен, а его плавсредство отбуксировано к берегу.

Далее условный нарушитель попытался скрыться, но был настигнут инспекторами Центра ГИМС. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, а его моторная лодка отправлена на базу-стоянку, так как оказалась не зарегистрированной.

Отметим, что помимо практической части спасатели отрабатывали и теорию. Специалистов проверяли на знание функциональных обязанностей и тактико-технических характеристик плавсредств.