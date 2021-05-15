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Происшествия15 мая 2021 14:10

Жительница Тюменской области вытащила из кошелька пенсионерки 125 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Тюменской области вытащила из кошелька пенсионерки 125 тысяч рублей

Жительница Тюменской области вытащила из кошелька пенсионерки 125 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В отделение голышмановской полиции обратилась жительницы села Бескозобово, у которой из дома пропали 125 тысяч рублей. По словам потерпевшей, эти деньги она копила долгие годы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, совершившую кражу. Установлено, что в праздничные дни подозреваемая вместе со своей тетей приходила в гости к потерпевшей. Узнав, где хозяйка хранит свои сбережения, женщина решила воспользоваться доверием пенсионерки и присвоила деньги, находившиеся в кошельке, - рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас подозреваемая признала свою вину, также у нее изъяли 70 тысяч похищенных рублей. Кроме того, на женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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