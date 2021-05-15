Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 мая 2021 года увеличилось на 55 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 35 897 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 59 человек выздоровели (за весь период – 34 252), два ребенка заболели (из общего числа заразившихся), пять пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 179 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 17 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 866 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 931 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 480 летальных исходов, выздоровели 4 547 500 человек.