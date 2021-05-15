В Тобольске задержали преступника, который помог женщине донести сумку, а затем украл ее Фото: Ольга Крыльцова

В тобольскую полицию обратилась жительница Вагайского района 1965 года рождения, которую обокрал неизвестный мужчина. По словам потерпевшей, она согласилась принять помощь от случайного прохожего, который вызвался донести сумку до вокзала. Далее мужчина пообещал присмотреть за имуществом на улице, пока женщина покупает билет. Но когда гражданка вышла из здания, то обнаружила, что незнакомец пропал вместе с ее ручной кладью, в которой лежали вещи, дорогостоящие духи и деньги. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

– По составленной ориентировке наряд ППСП задержал 54-летнего злоумышленника. Установлено, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, свою вину он признал и пояснил, что сумку похитил в надежде найти в ней ценное имущество для личной наживы, - рассказали в УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества. Позже его возвратят законной владелице.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», также на него составлен протокол об административном правонарушении.