Погода на 15 мая в Тюмени: до +32 градусов

Погода в Тюмени на 20 мая Фото: Вера Зенина

В субботу, 15 мая, тюменцев ждет небывалая жара. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса, к вечеру будет +26, а ночью похолодает до +19.Также горожан ждет ясное небо и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

По народному календарю 15 мая - день памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, а в последствии их начали считать заступниками земли русской.

Также с Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Считалось, если птица поет громко, значит лето не за горам. Если соловей поет всю ночь - следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.