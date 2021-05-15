В Тюменском районе работает программа профилактики правонарушений Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском районе усиливают работу по профилактике правонарушений, большую роль в этом играет добровольная народная дружина.

По данным правого управления администрации района, в 2020 году при участии народных дружинников удалось раскрыть двенадцать преступлений, в 2019 году - пять. Кроме участия в охране общественного порядка, члены ДНД активно общались с земляками - за год они провели почти 13 тысяч профилактических бесед, что превышает план в три раза.

Также продолжает свою работу комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2020 году они провели 35 заседаний. Основной упор делается на повышение правовой грамотности детей и их родителей. Самыми активными в этой работе стали общественные комиссии по делам несовершеннолетних в Боровском, Каскаринском, Московском и Червишевском муниципальных образованиях.

Отметим, что в 2020 году ведомства системы профилактики провели более тысячи рейдов. Почти половина из них - в вечернее и ночное время. Кроме того, уделяется пристальное внимание молодежным группам. Так, в прошлом году в школах было выявлено 39 групп антиобщественной направленности, в которых участвовало 115 учащихся. Все они замечены в курении, склонности к совершению преступлений и правонарушений, к бродяжничеству и агрессивному поведению. С лидерами таких групп, их родителями или законными представителями работают специалисты, в том числе педагоги-психологи. Контроль и внимание, а также возможности проводить свободное время более интересно, помогает занять ребят полезными делами.

Результатом этой профилактической работы стало снижение в 2020 году преступлений, совершенных подростками, на 7 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.