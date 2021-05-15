Тюменцам рассказали, как узнать о статусе посылки с помощью голосового помощника

Фото: Почта России, соцсеть ВКонтакте

Теперь тюменцы могут узнавать статус своей посылки или график работы почтового отделения не обращаясь на горячую линию и не устанавливая мобильное приложение «Почты России».

-Да, такая возможность есть, если у вас имеется умная колонка, смарт-часы или вы используйте приложение Яндекс на iOS или Android. «Почта России» и «Яндекс» в конце прошлого года запустили новый навык голосового помощника «Алиса», который помогает получить ряд почтовых услуг, - рассказали в тюменском отделении «Почты России».

Чтобы активировать помощника, нужно сказать: «Алиса, открой навык «Почты России». После этого можно уточнить индекс, статус почтового отправления, время работы и адрес отделения. Кроме того, доступны ответы на следующие вопросы: как оплатить коммуналку с помощью Почты или как оформить подписку на журнал. А вот функции «вызвать курьера для доставки или отправки посылки» или «записаться в почтовое отделение» пока нет, они доступны только в мобильном приложении или на сайте «Почты России».