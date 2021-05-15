«Яркие вещи и брелок»: тюменцам рассказали, как не потерять ребенка в толпе

Тюменцам рассказали, как не потерять ребенка в толпе Фото: pixabay.com

Волонтеры «Белой совы» дали рекомендации родителям, как вести себя с ребенком в толпе и не потерять его.

В первую очередь важно иметь при себе фотографию ребенка, а в идеале – сделать снимок перед входом в места массового скопления людей. Одежда, в которой он находится, ускорит поиски. Поэтому выбирать стоит яркие вещи, так как их легко заметить в толпе.

– Пришейте к одежде ребенка метки, нанесенные на хлопчатобумажную однотонную ткань: имя, фамилия, телефон для связи и медикаментозные противопоказания. Пришивать ткань нужно только на изнанку одежды, данные ребенка ни в коем случае не должны быть на видном месте, – пояснили в поисковом отряде.

Еще один вариант – брелок с именем ребенка и номером родителя. На отдыхе стоит положить в карман чада визитную карточку отеля с информацией о малыше. С детьми старшего возраста можно договориться о месте встрече на случай, если вас разделит толпа. Тем, кто помладше, нужно твердо наказать стоять на месте: если ребенок потеряется, это родитель будет искать его, возвращаясь по своему маршруту обратно.

– Обговорите с ребенком, что он должен делать, если потеряется: громко позвать родителей и немного подождать, обратиться за помощью к взрослым – полицейскому, продавцу, женщине с детьми – и назвать свое имя, фамилию, адрес проживания или дать им визитку с необходимой информацией, – рассказали волонтеры.

Для связи с малышами, которым еще не подходит мобильный телефон, можно использовать рации или подобные детские игрушки, идеальный вариант – GPS-трекер.

Учить ребенка ориентированию на местности стоит с детства в игровой форме. Если малыш все-таки потерялся, необходимо не срывать на нем злость, а спокойно разобрать ошибки, чтобы это не повторилось.