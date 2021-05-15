Тюменцам напомнили, куда надо звонит при проблемах в семье Фото: pixabay.com

Тюменцам напомнили, куда можно обратиться, если в семье случилось несчастье: насилие и прочие жизненные проблемы.

Так, для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям можно позвонить по детскому телефону доверия: 8-800-200-01-22.

Если человек или его знакомые столкнулись с насилием в семье, жестоким обращением с ребенком, злоупотреблением алкоголя и другими серьезными проблемами, то нужно звонить в соцслужбу экстренного реагирования «Ребенок и семья» по номеру: 8-800-200-72-01.

Кроме того, в региональном УМВД работает единый телефон доверия: 8 (3452) 291-432.