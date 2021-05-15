Тюменские школьники приняли участие в музыкальном конкурсе ко Дню Победы
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В преддверии 9 Мая более 160 школ Тюменской области приняли участие в конкурсе музыкально-литературных композиций «Этот день Победы…» Отметим, что особый интерес такого смотра талантов в том, что в основе композиций лежат истории из жизни наших земляков, тюменцев, воевавших и работавших в тылу.
Сам конкурс состоит из двух этапов – муниципального и регионального. В итоге на областной этап прошли 43 лучшие музыкально-литературные композиции из 23 муниципальных образований региона.
Жюри подвело итоги в двух номинациях – среди сельских и городских образовательных организаций.
В результате среди сельских школ лучшими названы следующие композиции:
- «Герои нашей малой родины» (Аромашевская СОШ Аромашевского района);
- «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» (Ильинская СОШ Казанского района);
- «Растоптанное детство» (Байкаловская СОШ Тобольского района);
- «Загляните в семейный альбом» (Коркинская СОШ Упоровского района) и др.
Среди композиций, представленных городскими школами, лучшими стали работы:
- «Годы, опаленные войной» (МАОУ СОШ № 1 г. Ишима);
- «Операция «Дети» (МАОУ СОШ № 15 г. Тюмени);
- «Наша память» ( МАОУ СОШ № 65 г. Тюмени);
- «Войной рифмованные строки» (МАОУ гимназия им. Лицмана г. Тобольска) и др.
Все ребята проявили самые лучшие качества и творческие способности, а также узнали о жизни и подвигах своих земляков.