В тюменском аэропорту Рощино появится книжный обменник

Фото: официальная группа аэропорта Рощино в соцсети ВКонтакте

В тюменском аэропорту Рощино появится книгообменник, его установят в рамках социального проекта «Книга в путь». Так что теперь пассажиры смогут скоротать время за книгой в ожидании рейса или даже взять ее в самолет.

Идея проекта пришла в голову Елене Бойчевской. Она часто летает и заметила, что люди в зале ожидания, как правило, коротают время в телефонах - больше занять себя нечем.

- Мы планируем запустить проект в конце июля-начале августа, но все зависит от финансирования. Так как проект носит социальный характер, мы с большой благодарностью принимаем и деньги, и книги, - рассказала Елена.

Отметим, что принимают не все книги - из-за критериев пожароопасности разрешены только те, которые издали после 2000 года, зато подойдут все жанры

- В аэропорту очень много детей, поэтому в первую очередь берем детские книги. Возможно, будет бизнес-литература, потому что я сама читаю ее и буду рада обменяться этими книгами с другими людьми, - пояснила девушка.

В ближайшее время социальный проект запустят еще в Москве и Красноярске.