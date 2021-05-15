Тобольск украсят композиции из цветов Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске стартовал прием заявок на конкурс «Цветущий город», благодаря которому внешний вид духовной столицы Сибири станет еще краше.

- Участники конкурс создадут интересные цветочные оформления, которые сделают город привлекательнее для туристов и самих тоболяков, - отметили в пресс-службе администрации.

Условия конкурса просты: в нем могут принять участие организации и учреждения всех форм собственности, а также сами тоболяки и ТОСы. Всего предусмотрено девять номинации.

Заявки принимают до 10 июня в бумажном или электронном виде по адресу: «Центр искусств и культуры» Тобольска, 6 микрорайон, 52 в ДК «Синтез». Электронная почта организаторов: mauk-center@mail.ru, заявки необходимо присылать с пометкой «Цветочный город».