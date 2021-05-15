Для юных тоболяков откроют 22 летних лагерях дневного пребывания Фото: pixabay.com

В Тобольском районе готовятся к открытию 22 лагеря дневного пребывания детей. Их работу организуют образовательные учреждения, центры культуры, творчества и детско-юношеская спортивная школа.

Отдохнуть в таких лагерях смогут 1 480 сельских детей, из них 1 040 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Так, к 17 пришкольным лагерям будет организован подвоз детей из закрепленных населенных пунктов. В деревнях и селах, где нет лагерей дневного пребывания, в июне и августе откроют площадки на базе начальных школ с трехчасовым пребыванием. В селе Нижние Аремзяны в июле пройдут районные сборы одаренных школьников «Менделеев PRO».

Кроме того, районный центр творчества развернет в сельских поселениях 24 площадки. В этот раз его программа летнего отдыха посвящена Году науки и технологий. Выездные агитбригады отрядов ЮИД вместе со специалистами центра проведут «Безопасное лето». Волонтеры продолжат деятельность в рамках проекта «Лето - пора находок, а не потерь» и областного марафона «Тюменская область - территория здорового образа жизни».

Не останется в стороне и районная ДЮСШ. Ее инструкторы и тренеры будут работать на 50 спортивных площадках в течение всего лета.