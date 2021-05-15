Молодежь Ишима сможет реализовать свои творческие проекты

Фото: Линии города | Творческий город | Ишим, соцсеть ВКонтакте

Молодежь Ишима сможет реализовать свои идеи в рамках проекта «Творческий город». Принять участие могут все желающие от 14 до 35.

На выбор ребят представлены десять направлений: прикладное творчество, хореография, музыка и вокал, театр, дизайн, фото, визуальное искусство, кино и литература.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо предоставить идею события согласно положению проекта, а 26 мая защитить ее перед жюри. В итоге будут выбраны пять победителей, которые получат ресурсную поддержку в размере 10-15 тысяч рублей.

Проект пройдет на конкурсной основе в четыре этапа: подача заявок, индивидуальные консультации участников с менеджером проекта, презентация инициатив и определение победителей, а также реализация инициатив.

Участвовать в конкурсе можно как лично, так и коллективно. Подробная информация о проекте, регистрация и образец заполнения паспорта проекта находятся здесь.

- В нашей работе мы поддерживаем зарождающиеся сообщества Ишима, чтобы создать условия, в которых молодежь смогла бы проявить свои навыки организаторов и найти единомышленников, - рассказала менеджер проекта «Творческий город» Анастасия Журавлева.

Вторая волна проекта пройдет с 15 по 29 октября для всех, кто не успел подать заявку или не прошел первую волну.