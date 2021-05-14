«Пить начал с Пасхи». На тюменской трассе задержали пьяного вдрызг дальнобойщика

На тюменской трассе задержали пьяного вдрызг дальнобойщика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 297-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе автоинспекторы задержали пьяного водителя-дальнобойщика. 57-летний житель Тверской области, который ехал с грузом в Тобольск, пояснил, что пьет алкоголь с Пасхи, что с января не был дома и вообще что ему все надоело.

– Показания алкотестера составили 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, результат зафиксирован на бумажном чеке алкотестера. На экране при таких больших показателях прибор показывает стрелки, видимо «зашкаливая» от результатов, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что водитель был так пьян, что даже не сразу смог понять, какой сегодня день и что вообще происходит. Сотрудники ГИБДД вовремя остановили и отстранили от участия дорожном движении опасного автомобилиста, пока он не совершил ДТП.