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Общество14 мая 2021 15:19

«Пить начал с Пасхи». На тюменской трассе задержали пьяного вдрызг дальнобойщика

Водитель даже не сразу смог понять, какой сегодня день
Сергей Швецов
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На тюменской трассе задержали пьяного вдрызг дальнобойщика.

На тюменской трассе задержали пьяного вдрызг дальнобойщика.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 297-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе автоинспекторы задержали пьяного водителя-дальнобойщика. 57-летний житель Тверской области, который ехал с грузом в Тобольск, пояснил, что пьет алкоголь с Пасхи, что с января не был дома и вообще что ему все надоело.

– Показания алкотестера составили 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, результат зафиксирован на бумажном чеке алкотестера. На экране при таких больших показателях прибор показывает стрелки, видимо «зашкаливая» от результатов, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что водитель был так пьян, что даже не сразу смог понять, какой сегодня день и что вообще происходит. Сотрудники ГИБДД вовремя остановили и отстранили от участия дорожном движении опасного автомобилиста, пока он не совершил ДТП.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области