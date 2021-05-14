В Тюмени изменят схему движения маршрута №85 из-за ремонта. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с 17 мая по 5 июля перекроют улицу Самарцева (на участке от пересечения с улицей Демьяна Бедного до пересечения с улицей Шахтеров), а с 5 июля по 10 сентября – на участке от пересечения с улицей Демьяна Бедного до дома № 67 на улице Самарцева. Из-за производственных работ автобусы, следующие маршрутом № 85, будут следовать в объезд перекрытого участка.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.