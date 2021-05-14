Тюменцам напоминают о поддержанной президентом идеи «Единой России» о кешбэке за отдых детей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам напоминают о поддержанной президентом идее «Единой России» о кешбэке за отдых детей. Ростуризм уже подготовил соответствующие документы.

– «Единая Россия» находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе, – сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Напомним, что 21 апреля в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха. «Единая Россия» выступала с этой инициативой в марте.